لو كنت تخشى زيارة طبيب بسبب كورونا .. توصيات لوقاية أسنانك من الخطر

الجميع يخشى أن يصاب بأي مرض خلال هذه المرحلة خوفا من زيارة أي طبيب وسط انتشار فيروس كورونا .

وبحسب تقرير لسبوتنيك، حذّرت السلطات الصحية في العديد من دول العالم من زيارة طبيب الأسنان لتجنب التقاط العدوى بالفيروس.

وللعناية بالأسنان قدمت صحيفة “ستاندرد” البريطانية، مجموعة من النصائح التي تبقيك بعيدا عن طبيب الأسنان، أهمها:

تنظيف الأسنان مرتين في اليوم

نظف أسنانك بالفرشاة قبل الإفطار وقبل النوم، باستخدام فرشاة أسنان صغيرة ناعمة لتنظيف أطراف أسنانك السفلية ولثتك.

استخدم معجون أسنان بالفلورايد

استخدام الفلورايد موضعيا على الأسنان يجعلها أقوى وأكثر مقاومة للتسوس، فهي المادة الوحيدة التي يمكن أن تساعد على منع تسوس الأسنان المبكر.

استخدم الماء والملح أو بيروكسيد الهيدروجين

وأظهرت الدراسات أن المضمضة بالماء والملح، أو استخدام غسول الفم الحاوي على بيروكسيد الهيدروجين يمكن أن يقتل الفيروسات مثل فيروس كورونا.

تجنب الوجبات الخفيفة والأطعمة السكرية

نخاطر بتسوس أسناننا من خلال تناول الفواكه وعصائر الفاكهة والأطعمة السكرية، وينصح الخبراء بتناول هذه الأطعمة خلال أوقات الوجبات (أو 40 دقيقة قبل أو بعد الوجبة)، أو اختر وجبات خفيفة خالية من السكر بدلاً من ذلك، مثل الأجبان أو الخضروات.

مسكنات الآلم

من الضروري توفر المسكنات مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين للتخلص من الشعور بألم الأسنان في الحالات الضرورية.