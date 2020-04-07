تجهيز المطارات لعودة المواطنين من الخارج

الرياض- البلاد

إنفاذأ لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – أكملت هيئة الطيران المدني استعداداتها واتخذت جميع التدابير والإجراءات لخدمة المواطنين المتواجدين في الخارج الراغبين في العودة للمملكة.

وأوضح رئيس الهيئة عبد الهادي بن أحمد المنصوري، أن الهيئة أكملت استعداداتها واتخذت التدابير والإجراءات كافة، وجهزت مطارات المملكة الدولية، لاستقبال الرحلات التي ستعيد المواطنين الراغبين في العودة للمملكة وفقاً للإجراءات والتدابير الصحية المتبعة.

وجهزت الهيئة غرفة عمليات مشتركة في المطارات الدولية الثلاثة بمشاركة وزارات الخارجية، والداخلية، والسياحة، ورئاسة أمن الدولة، بهدف التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وتوحيد الجهود في استقبال عودة المواطنين الراغبين في العودة للمملكة، كما اتخذت الهيئة جميع التدابير الاحترازية والوقائيــة مــن فيــروس كورونــا المســتجد، وذلك بالتعـاون مـع وزارة الصحـة.