الليرة التركية تواصل الانهيار

البلاد – عمر رأفت

تراجعت الليرة التركية أمس الاثنين، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أزمة العملة في أغسطس 2018، حيث يخشى المستثمرون من قدرة البلاد على التأقلم مع التأثير الاقتصادي والمالي على خلفية أزمة فيروس كورونا.

وانخفضت الليرة إلى 6.7568 مقابل الدولار. وتم تداول السهم بنسبة 0.2 في المائة عند 6.7418 وبلغ الانخفاض هذا العام 12 في المائة، متجاوزًا الخسائر بنسبة 11 في المائة في عام 2019 بأكمله.

يأتي هذا في حين يشعر المستثمرون بالقلق من أن السلطات التركية تترك الليرة معرضة لمزيد من الانخفاض سعياً لتحفيز النشاط الاقتصادي بخفض أسعار الفائدة فيما يستخدم البنك المركزي احتياطيات النقد الأجنبي في محاولة لانقاذ العملة.

وتحتل تركيا المرتبة التاسعة عالميًا في حالات العدوى بعد أن تفوقت على سويسرا مؤخراً.