الرئيس اليمني يفرج عن 124 سجيناً وسجينة

تعـز : واس

أقر اجتماع عقد اليوم لمحافظ محافظة تعز اليمنية نبيل شمسان الإفراج عن (124) سجيناً وسجينة من المعسرين وأصحاب الديون وبضمان أهاليهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن محافظ تعز زار ومعه رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة، المصابات من السجينات, جراء قصف ميليشيات الحوثي لسجن النساء غرب المدينة والذي أسفر عن مقتل 7 وإصابة 23 أخريات .

وخلال زيارته لعدد من المستشفيات، أطلع المحافظ شمسان، على صحة نزيلات السجن المصابات بقذائف الميليشيات الإرهابية, موجهاً بالعناية الصحية الكاملة لهن وتوفير الأدوية وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة لعلاجهن.