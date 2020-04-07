استيراد 355 طنا من القمح

الرياض- البلاد

دعت المؤسسة العامة للحبوب المستثمرين المؤهلين لتوريد 355 ألف طن قمح خلال الفترة من مايو إلى نوفمبر 2020م وفقاً لإمكانيات ومواعيد الحصاد في الدول المستثمر بها، وحسب مواصفات الجودة المعتمدة للحفاظ على مستوى القمح المستورد من الخارج.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن طرح الدعوة يأتي في إطار توجه الدولة للاستفادة من تلك الاستثمارات ودعما للشركات السعودية المستثمرة في الدول التي بها مزايا نسبية لزراعة السلع التي تستوردها المملكة وفي مقدمتها القمح.

وكشف أن طرح المؤسسة لهذه الدعوة يأتي بعد إطلاق المؤسسة يوم أمس الأول موسم استلام القمح المحلي الذي يستهدف شراء 700 ألف طن في إطار تنويع مصادر وآليات تأمين احتياجات المملكة من القمح مشيراً إلى أن برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج يمثل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة بهدف تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.