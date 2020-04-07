استحواذ سافكو على سابك الزراعية

الرياض- البلاد

أعلنت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)، أمس، عن صدور عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي لاستحواذ شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) على كامل حصص شركة (سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية) عن طريق زيادة رأسمال شركة سافكو من خلال إصدار أسهم لملاك شركة (سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية).

جاء ذلك في ضوء ما تم الإعلان عنه سابقاً على موقع تداول بخصوص توقيع اتفاقية بيع وشراء حصص مشروطة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وهي طرف ذي علاقة، والتي تمتلك 42.99% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة سافكو، لغرض شراء 100% من رأس مال شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية.

وقالت الشركة إن الاتفاقية لاتزال خاضعة لموافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأسمال شركة سافكو وإصدار أسهم العوض لشركة سابك. وكذلك موافقة الجهات الرسمية المعنية بذلك والجمعية العامة غير العادية لشركة سافكو.