وفاة والدة بيب جوارديولا إثر أصابتها بفيروس كورونا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن وفاة والدة مدرب الفريق، بيب جوارديولا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19).

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old . — Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

ونشر مانشستر سيتي بيانًا رسميًا تضامن من خلاله مع جوارديولا لوفاة والدته، دولوريس سالا كاريو، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وأصيبت دولوريس قبل أيام بالفيروس، قبل أن تفارق الحياة اليوم الإثنين بإحدى مستشفيات بلدة مانريسا بمدينة برشلونة الإسبانية.

وقال النادي في البيان: “تأسف عائلة مانشستر سيتي للإبلاغ عن وفاة والدة بيب دولوريس سالا كاريو بعد إصابتها بفيروس كورونا”.

“كل شخص مرتبط بهذا النادي يرسل تعاطفه القلبي إلى بيب وعائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب”.