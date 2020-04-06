الرياضة

كورونا يحصد روح والدة جوارديولا..

وفاة والدة بيب جوارديولا إثر أصابتها بفيروس كورونا

محمد ابو الوفاaccess_time13 / شعبان / 1441 هـ       6 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
جوارديولا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن وفاة والدة مدرب الفريق، بيب جوارديولا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19).

ونشر مانشستر سيتي بيانًا رسميًا تضامن من خلاله مع جوارديولا لوفاة والدته، دولوريس سالا كاريو، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وأصيبت دولوريس قبل أيام بالفيروس، قبل أن تفارق الحياة اليوم الإثنين بإحدى مستشفيات بلدة مانريسا بمدينة برشلونة الإسبانية.

وقال النادي في البيان: “تأسف عائلة مانشستر سيتي للإبلاغ عن وفاة والدة بيب دولوريس سالا كاريو بعد إصابتها بفيروس كورونا”.

“كل شخص مرتبط بهذا النادي يرسل تعاطفه القلبي إلى بيب وعائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب”.

محمد ابو الوفا

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