نرمين عباس

بالتأكيد ستصل الأحداث والأخبار الحالية للأطفال مهما كان الأمر خاصة في ظل مواقع التواصل الإجتماعي وسهولة الوصول للأخبار بسهولة

وفيما يلي نصائح هامة للأبوين تقدم أهم الإجابات عن الأسئلة اللازم معرفتها عن متي وكيف نقدم الأحداث الحالية لأطفالنا

اولاً إنتظر حتي يصبح عمر طفلك 7 سنوات

وحاول في تلك الفئة العمرية عرض مستوي خفيف من الأخبار علي الطفل، مع تجنب الأخبار المؤلمة

لأن الطفل في تلك المرحلة العمرية يجد صعوبة في التمييز بين ما هو حقيقي وما هو مزيف وما هو ممكن أو بعيد الإحتمال

ثانياً طمأن الطفل قدر الإمكان وحاول حمايته

الحقيقة أنه مهما حاولت حماية أطفالك من الأخبار فمن المحتمل أن يواجهوها فور مشاهدة الأخبار علي التلفاز أو الهواتف

وتلك الأمور تجعل الطفل يشعر بتهديد وخوف أكبر، وعلي الأبوين توفير إجابات كافية مطمئنة للطفل في حال تعرضه لتلك المخاوف

ثالثاً راقب الوسائل التي يستخدمها الطفل للحصول علي المعلومات

الأطفال في أي وقت يكونون مستعدين للدخول داخل أعماق الموضوعات الإخبارية

وهنا علي الأبوين مراقبة المواقع التي يلجأ الطفل إليها للحصول علي المعلومات وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن تلك المواقع حتي لا يصبح الطفل أكثر عرضه للخداع