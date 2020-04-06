كيف تجعل طفلك يحب القراءة

نرمين عباس

القراءة غذاء الروح، وهي العامل الرئيسي في تنوير العقل والتثقيف والبعد عن التعصب الأعمي والتطرف

ولعل تعليم الطفل المواظبة علي القراءة منذ الصغر أمر هام جداً وضروري لحمايته من الأفكار المتطرفة مستقبلاً

ولكي يحب الطفل القراءة يجب أن يبدأ الأبوين منذ الصغر

أي تعويد الطفل علي القراءة له ومن ثم تعويده علي قراءة صفحتين علي الأقل من كل كتاب يحبه

ولتشجيع الطفل علي القراءة حاولي قدر الإمكان في البداية إختيار القصص ذات الرسومات الملونة والموضوعات المسليه والشيقة

وكذلك العمل بنظام مكافأة الطفل علي إنتهاءه من أحد الكتب بإحضار تذكرة للذهاب لأحد المباريات أو السينما أو التنزه أو شراء لعبة جديدة

ويمكن إتاحة الفرصة للطفل بمشاركة أصدقائه القراة وتبادل الثقافات والمعلومات فيما بينهم حتي يصبح ذو شخصية مستقلة ورأي

ولا تنسي تنويع في الكتب المختارة فالطفل سيشعر بالملل إذا ما كانت الكتب كلها تحمل نفس المعني والقصة وإسمحي له بإختيار بعض القصص حتي تحددي ميوله ورغباته