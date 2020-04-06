رئيس جزائري سابق يتبرع براتب شهر لعلاج كورونا

يذكر أن صالح تولى الرئاسة المؤقتة في الجزائر عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، حتى أداء الرئيس عبد المجيد تبون اليمين الدستورية في ديسمبر 2019. وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون وكوادر الرئاسة الجزائرية، إضافة إلى أعضاء الحكومة الجزائرية والرئيس الأسبق زروال وولاة الولايات الـ48، وكبار ضباط الجيش الجزائري، قد قرروا التبرع براتب شهر من رواتبهم للمساهمة في الجهود الوطنية للحد من آثار الأزمة الصحية المترتبة عن انتشار فيروس “كورونا”.