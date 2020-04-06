بالصور.. طريقة عمل دارك شوكليت تشيز كيك

البلاد – نيفين عباس

للشوكولاتة الداكنة أو الدارك شوكليت العديد من العشاق حول العالم، ولعل أفضل ما يمكن تقديمه لمحبى الشوكولاتة الغامقة وصفة التشيز كيك بالدارك شوكليت الغنى

المقادير اللازمة

للقاعدة

2 كوب بسكويت بالشوكولاتة

2 ملعقة كبيرة كاكاو داكنة

100 جرام زبدة

للتشيز كيك

4 حبة بيض

500 جرام من الجبن الكريمى

300 جرام شوكولاتة داكنة

200 ملل كريمة

2 ملعقة كبيرة نشا الذرة

نصف كوب سكر بودرة

3 ملعقة كبيرة كاكاو داكن

ملعقة كبيرة فانيليا

للوجه

مربعات شوكولاتة داكنة

كريمة مخفوقة بالشوكولاتة

شوكولاتة قابلة للدهن

شوكولاتة بالحليب مبشورة

طريقة العمل

القاعدة

نقوم بطحن البسكويت مع الكاكاو والزبدة

يفرد المزيج فى صينية التشيز كيك سهلة الفتح مغلفة بورق الفويل من الخارج جيداً

يترك جانباً

التشيز كيك

يخفق الجبن حتى يصبح ناعم

يضاف له السكر ويخفق

ثم البيض والفانيليا ويخفق جيداً

تسخن الكريمة على النار

ثم ترفع ويضاف لها الشوكولاتة

تترك دقيقة حتى تذوب وتقلب جيداً

يضاف مزيج الشوكولاتة للخليط بعد أن يبرد مع الكاكاو ونشا الذرة ويخفق جيداً

يصب المزيج فوق البسكويت

ثم تنقل الصينية فى صينية بحجم أكبر بها ماء ساخن

تخبز التشيز كيك فى فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة أو حتى تمام النضج

تخرج وتترك لتبرد تماماً

ثم توضع فى الثلاجة حتى تتماسك

التقديم

تخرج التشيز كيك من الثلاجة

ثم تنقل لطبق التقديم

تغطى بطبقة من الشوكولاتة القابلة للدهن

ثم توضع لها وردات من الكريمة المخفوقة بنكهة الشوكولاتة

تزين بمربعات الشوكولاتة والشوكولاتة المبشورة

ثم تقدم