المملكة تواصل برامجها الإنسانية في اليمن

الرياض – البلاد

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بوابة تأهيل الموردين الراغبين في الدخول في مناقصات البرنامج .



من جهة ثانية تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2020م من انتزاع 2,383 لغمًا، منها 3 ألغام مضادة للأفراد، و 470 لغمًا مضادة للدبابات، و 1,908 ذخائر غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 158,404 ألغام زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.