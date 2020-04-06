“الصحة” تسجل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

البلاد : متابعات

سجّلت وزارة الصحة 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ” كوفيد 19 ” بحسب التحديث على موقعها الرسمي لرصد حالات كورونا ، وبلغ عدد الحالات النشطة 1941 حالة .

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 2463 حالة حتى الآن ، تعافت منها – ولله الحمد – 488 حالة .

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم ، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع ، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة .