أهمية البابونج في محاربة الفيروسات

البابونج واحد من أبرز الاعشاب الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والعدوى، حيث إنه يحتوى على “الماغنسيوم، الحديد، الكالسيوم، الزنك، الصوديوم، الكربوهيدرات” ، وغيرها من العناصر والفيتامينات الاخرى الهامة لصحة الجسم.