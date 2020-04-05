مركز الملك سلمان يواصل خدماته العلاجية والبيئية في اليمن

الحديدة- -حجة – واس

يباشر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماته العلاجية وتنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في اليمن الشقيق وفي هذا السياق واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمركز تقديم خدماتها في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الفترة من 26 مارس إلى الأول من إبريل 2020م، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.



وراجع قسم الرعاية التكاملية 2,128 شخصًا، وعيادة التحصين 4 أشخاص، وعيادة الجراحة والتضميد 148 فردًا، وعيادة التغذية العلاجية 28 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 125 فردًا، وعيادة التوعية والتثقيف 394 فردًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد.

كما جرى فحص 1,740 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 1,973 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 5 مستفيدين، وراجع قسم تخطيط القلب 4 مستفيدين، وعيادة نقل الدم 9 مستفيدين، وعيادة الرعاية الصحية 800 مستفيد، وعيادة التوليد 5 مستفيدات.

وواصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة، وجرى خلال الفترة من 28 مارس حتى 12 إبريل 2020م ضخ 296,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 330,000 لتر مياه لاستخدام الخزانات، وشفط مياه الصرف الصحي، ورفع المخلفات من المخيمات، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض، حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع 4,614 فردًا.

وفي محافظة حجة واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من المركز بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 26 حتى 31 مارس 2020م، في قسم الطوارئ 138 مستفيداً، وقسم الباطنية 88 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 مستفيدين، وقسم المصابين بالأوبئة 98 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1,423 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 8 مستفيدين، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، فيما نفذ 10 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر والأشعة 41 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 357 فردًا، وراجع قسم نقل الدم مستفيديّن فقط ، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 109 أفراد.