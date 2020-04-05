مبادرات لضمان توفر الأدوية

الرياض – البلاد

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدداً من المبادرات التي تتعلق بالأمن الدوائي في المملكة لضمان توفر الأدوية، وذلك في إطار التدابير والاحترازات المُتخذة للتخفيف من آثار فيروس “كورونا” المستجد على مصادر الأدوية في العالم. وبحثت الهيئة في اجتماع بالرياض مع أطراف القطاع الصحي كافة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص آليات التكامل في المنظومة الصحية والعمل المشترك ضمن هذه المبادرات.

وقال رئيس الهيئة الدكتور هشام الجضعي إن تعليمات القيادة الرشيدة للجهات كافة تقتضي من الجميع العمل المستمر وبحث الحلول الناجعة للتخفيف من آثار الجائحة العالمية التي قلّصت عمليات الاستيراد بسبب توقف الرحلات بين جميع الدول ، مؤكدا الحرص على ضمان توفر الكميات الكافية من الأدوية الأساسية واللقاحات ، كما بدأتْ الهيئة العمل على تمديد صلاحية المستحضرات الصيدلانية وفق المعايير الطبية العالمية المعمول بها في سلامة الدواء، إضافة إلى وضع اللوائح المُنظمة لعمليات تدوير الأدوية وإتاحتها للتصنيع، كما وضعت ضوابط لآليات التبرع بالأدوية لضمان الاستفادة منها بعد الانتهاء من استخدامها.