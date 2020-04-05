كورونا والتهاب الكبد ب .. هل الفيروس القاتل مرض مزمن؟

أخبار عديدة عن كورونا، لكن آخر ما أشيع عن الفيروس القاتل أنه قد يكون مزمنا كالالتهابات الكبدية.

ورصد تقرير لسكاي نيوز، أنه من العديد من الشائعات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، ظهرت مؤخرا واحدة أخرى.

والاشاعة هذه المرة حول إمكانية أن يبقى الفيروس في جسم الشخص المصاب لسنوات.

هل حقا علاجه يستمر مدى الحياة، مثل التهاب الكبد “ب”.

فيروس كورونا والعدوى

ردا على تلك المزاعم و أخبار الناس، أوضح “هو جينلين”، طبيب الأمراض المعدية بمستشفى “نانفانج” في “قوانجتشو”، الأمر.

وأكد أن فيروس كورونا الجديد يعتبر مرضا حادا ومعديا لكنه مختلف تماما عن “التهاب الكبد ب”.

فالمرض الأخير يعد من الأمراض المزمنة، وفقا لـ”سكاي نيوز”، نقلا عن صحيفة “تشاينا ديلي” الصينية.

وقال “هو جينلين”، إنه بالنسبة إلى مرضى “التهاب الكبد الوبائي الحاد ب”، يتم إنشاء الأجسام المضادة باستمرار لتحييد الفيروسات.

وأضاف أنه إذا تعذر الكشف عن الأجسام المضادة، فذلك لأن الفيروسات تتكاثر باستمرار.

كما يتم إنشاء الأجسام المضادة لتحييدها، وخلاف ذلك، يشير إلى أنه تم تعطيل الفيروسات.

وبيّن “جينلين”، أن مرض “كوفيد-19” مرض تنفسي حاد، ولن يبقى الفيروس مختبئا مدى الحياة في جسم الشخص بمجرد شفاء المرض.