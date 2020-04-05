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عودة أسواق الحيوانات البرية في الصين بعد تراجع أعداد الإصابات بكورونا

فرناس حفظيaccess_time12 / شعبان / 1441 هـ       5 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نشرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية تقريرا حول استمرار عمل الأسواق التي تبيع الحيوانات في الصين، وقد رجح الخبراء منذ نشأة جائحة فيروس كورونا المستجد انتقل من الخفافيش وآكل النمل الحرشفي إلى الانسان في أحد الأسواق التي تبيع هذه الحيوانات ومن أهمها السوق الشهير في مدينة ووهان الصينية.

وبالرغم من التحذيرات بعدم أكل لحوم الحيوانات والحشرات لمنع انتقال أى أمراض جديدة، ومنع السلطات الصينية تجارتها في شهر فبراير الماضي، إلا أن هذه الأسواق أعادت فتح أبوابها مرة أخرى في ظل تراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19.

وأوضحت صحيفة “دايلي ميل” أن نفس الطريقة تتبع في هذه الأسواق دون الأخذ في الاعتبار ما حدث من تفشي الجائحة حول العالمعود، ولكن الان يوجد أفراد أمن يمنعون أى شخص من التقاط الصور للحيوانات المكدسة في الأقفاص أو لمنظر الدماء على الأرض.

كما أشارت الصحيفة عن مراسلين في الصين أن الدولة صارت تنظر لمرض كورونا على أنه “مشكلة أجنبية” بعد أن تحول مركز الوباء من الصين إلى أوروبا.

vernas hefzy

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