عودة أسواق الحيوانات البرية في الصين بعد تراجع أعداد الإصابات بكورونا

وبالرغم من التحذيرات بعدم أكل لحوم الحيوانات والحشرات لمنع انتقال أى أمراض جديدة، ومنع السلطات الصينية تجارتها في شهر فبراير الماضي، إلا أن هذه الأسواق أعادت فتح أبوابها مرة أخرى في ظل تراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19.
وأوضحت صحيفة “دايلي ميل” أن نفس الطريقة تتبع في هذه الأسواق دون الأخذ في الاعتبار ما حدث من تفشي الجائحة حول العالمعود، ولكن الان يوجد أفراد أمن يمنعون أى شخص من التقاط الصور للحيوانات المكدسة في الأقفاص أو لمنظر الدماء على الأرض.
كما أشارت الصحيفة عن مراسلين في الصين أن الدولة صارت تنظر لمرض كورونا على أنه “مشكلة أجنبية” بعد أن تحول مركز الوباء من الصين إلى أوروبا.