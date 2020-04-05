الأخيره

ضبط صاحب حادثة دهس نتج عنها وفاة رجل أمن

صحيفة البلادaccess_time12 / شعبان / 1441 هـ       5 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلا : متابعات

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه في صباح يوم الجمعة الموافق 1441/8/10 هـ وخلال مباشرة فرقة أمنية تابعةٍ لإدارة مرور المنطقة مهامها على الطريق الدائري الغربي بمدينة الرياض، وأثناء ترجل قائدها من المركبة تعرض لحادث دهسٍ من قبل قائد مركبة نوع شفروليه كابرس، نتج عن ذلك وفاة رجل الأمن ـ رحمه الله ـ ولاذ الجاني بالفرار، وبالرغم من شح المعلومات ومحاولة الجاني تغيير معالم المركبة لتظليل الجهات الأمنية، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال – بفضلٍ من الله – عن تمكن الأجهزة الأمنية من كشف هويته والقبض عليه وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر) مختبئاً بداخل وحدةٍ سكنية غربي العاصمة الرياض، وضبط المركبة المستخدمة، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة.

صحيفة البلاد

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