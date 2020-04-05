“سكني” يطلق مشروع “نساج تاون2” في الدمام

الدمام : متابعات

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن إطلاق مشروع “نساج تاون 2” في مدينة الدمام، ضمن المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ يوفر المشروع أكثر من 1600 وحدة سكنية من نوع (فيلا) متعددة المساحات والتصاميم، تلائم جميع احتياجات الأسر السعودية، يُضاف لـ27 مشروعاً تشهد المنطقة الشرقية تنفيذها توفر 20665 وحدة متنوعة.

وأوضح “سكني” في بيان صحافي اليوم، أن مشروع “نساج تاون2” يقع داخل المناطق العمرانية بجوار مجمع الملك فهد الطبي العسكري القريب من طريق الدمام – الرياض، بمساحة إجمالية تزيد عن مليون م2، ويوفر 1653 فيلا سكنية ذات مساحات متعددة تصل إلى 340 م2، تبدأ أسعارها من 640 ألف ريال وبأقساط شهرية ميسرة، حيث يأتي المشروع ضمن ضاحية الواجهة التي تخدم أكثر من 100 ألف نسمة، في بيئة حضارية متكاملة تحوي المسطحات الخضراء والمرافق التعليمية والصحية والتجارية والمراكز الأمنية.

ولفت “سكني” إلى أن المشروع يمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلته وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوافر المواقع المخصصة للخدمات والمرافق العامة، ويأتي امتداداً لنحو 73 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 132 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

ويتيح “سكني” عبر الموقع الإلكتروني على الرابط (https://sakani.housing.sa/all-projects-map)، أو تطبيق الهواتف الذكيّة إجراءات الحجز الإلكتروني للوحدات عبر خطوات سهلة وميسّرة، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي يوفرها البرنامج عبر منصاته الرقمية المختلفة، إلى جانب المركز الموحد لخدمة المستفيدين 199090 للإجابة على كافة الاستفسارات حول جميع المشاريع.