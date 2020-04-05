ريال مدريد يضحي بأربعة لاعبين لتوفير 75 مليون يورو

أوضح تقرير صادر من يومية “آس” الإسبانية إن إدارة ريال مدريد تستهدف التخلص من بعض اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفي القادم لتقليل سقف رواتب الفريق.

⚠️ El Madrid aspira a recortar 75M€ en sueldos de la plantilla

💰 Ante la incertidumbre económica, el club quiere aligerar su masa salarial

📍 Sólo Bale ya le supone casi 30M€ anuales

🛫 El club blanco les buscará salida a James, Odriozola, Mariano… https://t.co/k1NWSsvDak — Diario AS (@diarioas) April 5, 2020

بحسب ما نشرته اليومية واسعة الانتشار في إسبانيا، فإن أبرز اللاعبين المعنيين هم خاميس رودريجيز وجاريث بيل وماريانو دياز وألفارو أودريوزولا.

وبعد الأزمات المالية التي ضربت الأندية الأوروبية بسبب توقف المنافسات لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، فإن وضعية ريال مدريد الاقتصادية لا زالت مستقرة.

ورغم هذا، فإن الإدارة تخطط لتقليل سقف رواتب اللاعبين الـ 37 الذي يتلقون أجورًا سنوية من كرة القدم بالنادي.

يتلقى الويلزي جاريث بيل حوالي 29 مليون يورو سنويًا، بينما يحصل الكولومبي خاميس رودريجيز على قرابة 16 مليون يورو.

وهما ثنائي خارج حسابات المدرب الجزائري الأصل زين الدين زيدان، ولا يعول عليهما كثيرًا، وبات من الحتمي بيعهما في أقرب فرصة.

أما الظهير الشاب ألفارو أودريوزولا والمهاجم الدومينكاني ماريانو دياز، فراتبهما على التوالي 7 و 8 ملايين يورو.

تقرير “آس” استعرض 3 لاعبين آخرين فائضين عن حاجة الفريق وبدرجة أقل من حيث الخروج، هم براهيم دياز وداني سيبايوس وخيسوس فاييخو.

ليكون المجموع الكلي للرواتب التي سيتم توفيرها (75 مليون يورو سنويًا).