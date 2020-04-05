الرياضة

ريال مدريد يبدأ حملة التوفير..

ريال مدريد يضحي بأربعة لاعبين لتوفير 75 مليون يورو

محمد ابو الوفاaccess_time12 / شعبان / 1441 هـ       5 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ريال مدريد

 

أوضح تقرير صادر من يومية “آس” الإسبانية إن إدارة ريال مدريد تستهدف التخلص من بعض اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفي القادم لتقليل سقف رواتب الفريق.

بحسب ما نشرته اليومية واسعة الانتشار في إسبانيا، فإن أبرز اللاعبين المعنيين هم خاميس رودريجيز وجاريث بيل وماريانو دياز وألفارو أودريوزولا.

وبعد الأزمات المالية التي ضربت الأندية الأوروبية بسبب توقف المنافسات لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، فإن وضعية ريال مدريد الاقتصادية لا زالت مستقرة.

ورغم هذا، فإن الإدارة تخطط لتقليل سقف رواتب اللاعبين الـ 37 الذي يتلقون أجورًا سنوية من كرة القدم بالنادي.

يتلقى الويلزي جاريث بيل حوالي 29 مليون يورو سنويًا، بينما يحصل الكولومبي خاميس رودريجيز على قرابة 16 مليون يورو.

وهما ثنائي خارج حسابات المدرب الجزائري الأصل زين الدين زيدان، ولا يعول عليهما كثيرًا، وبات من الحتمي بيعهما في أقرب فرصة.

أما الظهير الشاب ألفارو أودريوزولا والمهاجم الدومينكاني ماريانو دياز، فراتبهما على التوالي 7 و 8 ملايين يورو.

تقرير “آس” استعرض 3 لاعبين آخرين فائضين عن حاجة الفريق وبدرجة أقل من حيث الخروج، هم براهيم دياز وداني سيبايوس وخيسوس فاييخو.

ليكون المجموع الكلي للرواتب التي سيتم توفيرها  (75 مليون يورو سنويًا).

 

محمد ابو الوفا

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