بالصور.. ما هو الوقت اللازم لتسوية الطيور ؟

البلاد – نيفين عباس

بالتأكيد لا تعتمد طرق تسوية الطيور على طريقة واحدة ولا على بعض الإضافات التسرع من عملية النضج كالخل أو السكر

ولكل نوع من أنواع الطيور وقت للتسوية يجب أخذه بعين الإعتبار حتى لا تخرج الطيور غير ناضجة وبشكل غير مرغوب فيه

نستعرض لكِ الوقت اللازم لكل نوع طيور مع مدة التسوية اللازمة له

الديك الرومى ( التركى – الحبش )

فى العادة يبدأ وزن الديك الرومى من 4 كليو وحتى 13 كيلو

ويحتاج الديك الرومى من 2-3 ساعات مدة تسوية داخل الفرن مع مراعاة وضع قليل من المرقة الخاصة به كل نصف ساعة على الصدر ثم تغطيته مرة أخرى حتى ينضج

الدجاج



فى العادة الوزن المثالى للدجاجة كيلو ونصف

ويحتاج الدجاج من ساعة ونصف إلى ساعتين حتى ينضج

البط



فى العادة يزن البط من 3 كيلو جرام فأكثر

ويحتاج البط من ساعتين إلى ثلاث ساعات على النار حتى ينضج جيداً ولا يكون قاسى

الحمام



فى العادة يتراوح وزن الحمام بحسب نوعه وطريقة تغذيته

ويحتاج الحمام من 45 دقيقة إلى ساعة حتى ينضج

السمان



فى العادة يختلف حجم ووزن السمان تماماً كالحمام

ويحتاج السمان من 45 دقيقة إلى ساعة حتى ينضج