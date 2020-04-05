بالصور.. طريقة عمل تشيز كيك الفراولة

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة سهلة لعمل تشيز كيك الفراولة الباردة بدون الحاجه للفرن أو إستخدام البيض أو الجيلاتين

المقادير اللازمة

للقاعدة

2 كوب بسكويت قمح

100 جرام زبدة حلويات بدون ملح

للتشيز كيك

400 جرام جبن كريمى

100 ملل كريمة خفق

نصف كوب سكر بودرة

ليبوريه الفراولة

2 كوب فراولة طازجة مقطعة

نصف كوب سكر أبيض

عصير حبة ليمون

ربع كوب ماء

للوجه

حبات فراولة طازجة مقطعة

كريمة خفق

طريقة العمل

القاعدة

نطحن البسكويت مع الزبدة جيداً

نحضر قالب التشيز كيك

ثم يوضع خليط البسكويت به ويرتب باليد

يوضع بالثلاجة ليتماسك

بيوريه الفراولة

توضع الفراولة مع السكر الأبيض والليمون والماء على النار لتغلى

بعد النضج ترفع وتطحن وتصفى جيداً

تترك لتبرد تماماً

التشيز كيك

تخفق الكريمة مع السكر البودرة

يضاف للكريمة الجبن وبيوريه الفراولة المصفى وتقلب برفق حتى تتجانس

يوضع المزيج فوق البسكويت

ثم توضع التشيز كيك بالثلاجة حتى تتماسك وتبرد تماماً

التزيين

تخرج وقت التقديم

ثم تزين بقليل من الكريمة المخفوقة وحبات الفراولة المقطعة

تقدم باردة