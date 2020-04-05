بالصور.. أفضل الكتب الكلاسكية التي يمكن تقديمها للأطفال

نرمين عباس

تهدف القراءة إلي التثقيف وتنوير العقل وخلق أجواء حماسية للأطفال تساعدهم علي التخيل والتطلع للمستقبل

ولعل أفضل هدية يمكن أن تقدمها لطفلك هي الكتب الكلاسيكية

ونستعرض لكم أفضل الكتب الكلاسيكية التي يمكن تقديمها بأمان اللأطفال دون أن تكون ذو محتوي غير مناسب للفئات العمرية الصغيرة للأطفال أو تحتاج لمراقبة الأبوين

1- Frog and Toad ( الضفدع والضفدع )

كتاب أطفال مصور سهل القراءة، يحتوي كل جزء منه علي خمس قصص قصيرة، بين الفكاهية والمؤثرة

ويؤرخ الضفدع وصديقه الضفدع الأخر بعض مغامراتهم ومحاولتهم لقيادة طائرة ورقية

وتنظيف المنزل بدلاً من تأجيل الأعمال المنزلية إلى اليوم التالي

2- George and Martha ( زعبوب و زعبوبة )

من الكتب الكلاسيكية المضحكة والشهيرة للأطفال، يحكي قصة إثنان من أفراس النهر المحبوبة الذين يقومون بتدريس معنى الصداقة في خمس فصول منفصلة

وقد تم تصوير فيلم كارتون يحكي تجربة ومغامرات زعبوب و زعبوبة

3- Miss Nelson is Missing ( ملكة جمال نيلسون مفقودة )

كتاب كرتوني ملون مرح للأطفال، يحكي قصة مجموعة من الطلاب المشاغبين الذين لا يظهرون الإحترام داخل الفصل للمعلمة

لتأتي بعد ذلك ميس فيولا الجميلة للفصل ليبدأ الأطفال في معاملتها بلطف والندم علي طرقهم الشريرة السابقة

4- Cloudy With a Chance of Meatballs ( غائم مع فرصة لتساقط كرات اللحم )

كتاب مميز للأطفال يتضمن حكايتين حول بلدة صغيرة تتميز بالمواد الغذائية الهائلة والشخصيات المميزة

وقد تم عمل الفيلم الشهير Cloudy with a Chance of Meatballs ليتشابه في أحداثه الكتاب

5- The Snowy Day ( يوم ثلجي )

كتاب مصور للأطفال يحكي قصة طفل يستكشف حبه للثلوج بعد أول تساقط للثلوج في موسم الشتاء

6- The Very Hungry Caterpillar ( اليرقة الجائعة جدا )

من أكثر الكتب التعليمية المصورة الكلاسيكية التي تباع علي الإطلاق، إذا يتم بيع نسخة من الكتاب كل 30 ثانية، وقد فاز بالعديد من الجوائز، وتم بيع ما يقرب من 50 مليون نسخة منه حول العالم

يحكي الكتاب قصة يرقة صغيرة جائعة تمضي في رحلة البحث عن الطعام وتأكل الثمار بالتتابع يوماً تلو الأخر

حتي تصل لبداية الإسبوع الذي تأكل فيه عدة أطعمة تتسبب لها في المغص لتأكل في اليوم التالي ورقة خضرا تجعلها تشعر بالتحسن

لتكبر اليرقة وتصبح شرنقة ثم تتحول لفراشة رائعة الجمال

7- Born in the Wild ( ولد في البرية )

كتاب مصور ممتع للأطفال، يحكي قصة الثدييات الصغيرة التي ولدت في البرية

ويحاكي الكتاب أن الثدييات الصغيرة تحتاج أيضاً للرعاية والحب والإهتمام تماماً كالأطفال