الدفاع المدني يدشن حملة لتوعية الأسر

الرياض – البلاد

تنطلق اليوم حملة المديرية العامة للدفاع المدني التوعوية عبر كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة للأسر السعودية والمقيمين وتوخي الحذر من الأخطار المنزلية خلال فترة الحجر ومنع التجول للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أن الحملة تهدف إلى تنبيه أفراد الأسرة خلال اجتماعهم تحت سقف واحد، خلال فترة منع التجول وقضاء ما يقارب 15 ساعة في المنزل، وما يمكن أن يتعرض له الأفراد أو الأسرة من أخطار ،لاقدر الله، من أجل سلامتهم مثل زيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية مع تشغيل أغلب الأجهزة الكهربائية، وأخطار المطابخ خاصة بعد إقفال المطاعم إضافة للتأكيد على أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل مثل كواشف الدخان وطفايات الحريق والأخذ بأسباب وسبل السلامة من المخاطر.

وبين الفريق العمرو أن الحملة التي تتخذ شعار #سلامتك_بمنزلك _غايتنا، تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وتتضمن معلومات وانفوجرافيك ومقاطع فيديو لتثقيف الأسر من هذه الأخطار، وتعليمات تتعلق بالتعامل السليم مع الأجهزة الكهربائية، كما ستتضمن الحملة طرح مسابقة تفاعلية وتوزيع جوائز وهدايا قيمة للفائزين منوهاً بالتزام الجميع بتعليمات السلامة.