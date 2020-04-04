يمكنك الآن زيارة مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة من منزلك

أطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم، السبت، في تمام السابعة مساءا، زيارة افتراضية، على الموقع الرسمي للوزارة، وحساباتها على موقع فيسبوك وتويتر و موقع اكتشف مصر Experience Egypt.
وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار المصرية أمس الجمعة بالتعاون مع شراكئها من المعاهد والمؤسسات العلمية والآثرية لزيارات بعض المواقع الآثرية المصرية، عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتحمل هذه الزيارات شعارات Experience Egypt from Home اكتشف مصر من المنزل، ابق في المنزلstay Home، stay safe كن آمناً.
وتم عرض مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة، وهى حفيدة الملك خوفو، صاحب الهرم الأكبر وابنة الملكة حتب حرس الثانية.
وضم العرض المناظر للأثاث الجنائزي الخاص بالملكة، مثل التماثيل والأثاث وصناديق تحتوي على الطعام وملابس ومجوهرات، بالإضافة إلى صورة للتابوت الخاص بها والمصنوع من الجرانيت الأسود.
و قد دفنت مرس عنخ في مقبرة صخرية فريدة بجوار هرم خوفو، جدرانها مزينة بمناظر ملونة، تصور الملكة وعائلتها والخدم والحرفيين والكهنة.