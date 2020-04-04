هونج كونج تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مركز هونج كونج لحماية الصحة اليوم السبت، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ، ما رفع إجمالى حالات الإصابة بالمرض هناك إلى 862 حالة، وقالت رئيس فرع الأمراض المعدية بمركز حماية الصحة في هونج كونج “تشوانغ شو- كوان” – في تصريح اليوم – إن أعمار المصابين الجدد تتراوح من 6 إلى 93 عاما، ولدى 10 منهم تاريخ سفر للخارج حديثا.

وأضافت كوان أن هناك فتاة في العشرينيات توفيت صباح اليوم بعدما انتهت من فترة الحجر الصحي البالغة 14 يوما عقب عودتها إلى هونج كونج من أوروبا في منتصف شهر مارس.

وتابعت أن الحالة أثارت مخاوف اجتماعية لأن الفتاة ظهرت عليها أعراض الحمى خلال فترة الحجر الصحي، ولكن إدارة الصحة في هونج كونج لم تتلق بلاغا بذلك، وأن عينة الفتاة المتوفاة سجلت في البداية نتيجة اختبار سلبية، فيما تواصل إدارة منطقة هونج كونج إجراء التحقيقات لاكتشاف ملابسات الحالة.

وكان علماء صينيون في جامعة هونج كونج، كشفوا عن أنماط بقاء فيروس كورونا في درجات الحرارة التي ينشط فيها وكذلك بقاءه على الأسطح بمختلف أنواعها ، وتم نشر البيانات ذات الصلة على بوابة medRxiv الطبية المتخصصة .

وقال العلماء إن فيروس كورونا التاجي يبقى مستقرا للغاية لفترة طويلة عند درجة حرارة تبلغ حوالي أربع درجات بغياب أي تطهير له، ونشاطه لا يبدأ فى الانخفاض إلا بعد 14 يوما .

وأضافوا”في نفس الوقت، لا يتحمل فيروس السارس CoV-2 درجات الحرارة المرتفعة ويتم إتلافه عند 70 درجة مئوية في غضون خمس دقائق . “

واكتشف الخبراء أيضا المدة التي يمكن أن يظل فيها الفيروس التاجي صامدا على سطح الأجسام المختلفة. فهو يبقى على الورق لمدة ثلاث ساعات، وعلى الملابس والخشب المعالج يستمر لمدة يومين، وعلى الزجاج يعيش حتى أربعة أيام، وعلى البلاستيك حتى 7 أيام .

ولاحظ العلماء أن الفيروس يمكن أن يستقر على السطح الخارجي للأقنعة الطبية لمدة تصل إلى سبعة أيام، ودعوا إلى تطهيرها الشامل والكامل .