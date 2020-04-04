كيف تتصرف حين يتشاجر أطفالك

نرمين عباس

صراع الأخوة أمر طبيعي، لكن إحتواء المشكلة بشكل سريع سيبني بينهم تعاطف ويساعدهم على تسوية النزاعات بأنفسهم دون تدخل الأهل

من الطبيعي أن يتشاجر الأطفال علي ريموت التلفاز أو الألعاب الخ..

ويقف الأباء والأمهات في حيرة بين إنصاف طفل علي الأخر، إذا كان الأمر يبدو مألوفاً بالنسبة للأبوين بإنصاف طفل علي حساب شقيقه فهذا خطأ كبير

بحسب علم النفس، فإن الطفل لا يولد متوحشاً بالفطرة، لكنه يمكن أن يكتسب بعض الصفات العدائية إذا ما تم التعامل بإنصاف وعدل بينه وبين إخوته

فى بداية الأمر إذا إكتشف الأب والأم أن هناك طفل آخر في الطريق، يجب تمهيد ذلك لطفلهم بإعتبار أن له إخوة في الطريق سيتشاركون معه إهتمامته وإحتواء الوالدين له

كذلك مراعاة التعامل عند شجار الأطفال بإنصاف، فالغيرة دائماً تكون من الطفل الأكبر للشقيق الأصغر إعتقاداً أنه يحصل علي رعاية وإهتمام بشكل أكبر

معظم الأطفال بالعادة يعانون من اضطراب بسيط بعد ولادة أشقاء جدد لهم، وهذا الخلل يجب التعامل معه بحذر وإحتواء من جانب الأبوين

فشعور الطفل بذلك يرجع للإهتمام بالطفل الأصغر، وهنا يجب أن يحظي جميع الأبناء بنفس مستوي الإهتمام وتخصيص وقتاً لهم

قد يكون هذا صعبًا بالنسبة للأمهات المرضعات، ولكنه قد يكون ممكن إذا كان لديكِ شريك يمكنه المساعدة

ومن المهم أيضًا عدم إظهار المحاباة لطفل علي حساب الآخر

هذا لا يعني أن الأشياء يجب أن تكون متساوية طوال الوقت، ولكن علي الأقل حاول أن تجعل الأمور تبدو عادلة بين الأشقاء

ومن أفضل الطرق عند وقوع المشاجرات بين الأشقاء

التدخل من قبل الوالدين والعمل كوسيط، وليس تحديد من هو المحق أو المخطئ أو كيف يجب حل النزاع بينهم

علي الأبوين الإلتزام بالهدوء ومعاملة الأشقاء على قدم المساواة

ومساعدتهم في الإجابة علي هذه الأسئلة :-

اطلب من كل شقيق وصف ما حدث، وحدد نقاط الخلاف والأرضية المشتركة بينهم

عزز التفاهم المتبادل والتعاطف بين الأشقاء من خلال تشجيعهم علي مناقشة مشاعرهم ومطالبة كل طفل بتكرار ما قاله الآخر

مساعدة الأشقاء علي تبادل الأفكار لحل المشكلة

تجنب العقاب قدر الإمكان، خاصة وأن الجانب السلبي للوساطة هو أنها يمكن أن تستغرق وقتًا وجهدًا أكبر خاصة في البداية

ولكن مع الممارسة ستتحسن الأمور وستتحرك بشكل أسرع لإحتواء الأزمة

وفكر دائماً في الأمر علي أنه استثمار لسلامة عقلك ورفاهية أطفالك

من خلال مساعدتهم على تعلم كيفية التنازل والنقاش، لأنها أمور تبني مهارات تستمر مدي الحياة معهم