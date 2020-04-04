فيديو: رونالدو يستعين بجورجينا لحلاقة شعره

استعان مهاجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو بصديقته جورجينا رودريجيز لحلاقة شعره بسبب خضوعه للحجر الصحي في المنزل.

ونشر رونالدو (35 عامًا) مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” لجورجينا وهي تقوم بحلاقة شعره.

وكتب اللاعب أعلى مقطع الفيديو: “ابق في منزلك وحافظ على أناقتك”.

وتم الكشف في وقت سابق عن إصابة 3 زملاء لرونالدو في يوفنتوس بفيروس كورونا (كوفيد-19) وهم بليز ماتويدي وباولو ديبالا ودانييلي روجاني.

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