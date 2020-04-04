دور التوابل في التاريخ الهندي

البلاد – نيفين عباس

لطالما تميز الطعام الهندى وإنتشر بشكل كبير فى كافة أنحاء العالم، لما يميزه من مزيج فريد ورائع من الألوان والنكهات الرائعة

كل هذه المكونات الفريدة من التوابل الهندية، شكلت مزيجاً مثاليًا لا يوجد إلا فى الأطعمة الهندية فقط

ولعل سر النكهة اللذيذة للطعام الهندى

هو التوابل الغنية التى تستخدم لآلاف السنين

بل وتنتشر فى جميع أنحاء العالم

ليست الهندية فحسب، بل تعرف التوابل الهندية والمصرية بأنها من أقدم وأفضل التوابل فى العالم من ناحية الذوق

لأنها تضيف الرائحة الجذابة بالإضافة إلى نكهة مميزة إلى المواد الغذائية التى يتم طهوها

تم الدمج الحقيقى للبهارات مع بداية القرن الرابع عشر، أى من قبل المغول

فقد كانوا يصنعون أطعمة مميزة مع مزيج مثالى من البهارات المختلفة

وأستخدم منذ العصور القديمة توابل مثل الزنجبيل والكركم والحلبة كأدوية للشفاء من الأمراض

وذكرت مخطوطات الأيورفيدا عن هذه التوابل، فقد كان الزنجبيل على سبيل المثال من التوابل التى تمنع عسر الهضم

بينما الكركم يشفى من قرحة المعدة ويوفر البشرة المتوهجة للشابات الباحثات عن الجمال، والفلفل يستخدم كمضاد للهستامين

بصرف النظر عن وظائف التوابل ودورها فى العلاجات، فإن التوابل تمنع أيضاً تعفن الطعام، لأنها تبطئ من عملية نمو البكتيريا وتساعد فى الحفظ

وهناك العديد من الأماكن فى الهند لا يزال الناس فيها يحافظون على طعامهم من خلال هذه التقنية بسبب عدم توفر الكهرباء

ويقومون بإستخدام بعض البهارات للحفظ، مثل القرنفل والشمر والهيل، بل وكعامل منعش أيضاً للفم

والأمر لا يقتصر على الحفظ وصحة الفم فحسب

بل تساعد هذه التوابل فى عملية الهضم المناسبة على الحد من الغثيان وتمنع من حرقة المعدة داخل الجسم

بالنسبة للهند، لم يتم إستخدام التوابل داخل الطعام فقط

بل يتم إستخدام التوابل لعلاج الأمراض أيضاً، فهناك العديد من الصناعات الدوائية يدخل فيها أنواع من التوابل

ما يجعل التوابل بالنسبة إلى الهند لا تقتصر على الطعم الفريد والأطباق ذات الألوان النابضة بالحياة فقط

وتعد الهند واحدة من أكبر مصدرىّ التوابل فى جميع أنحاء العالم، بسبب بيئة الهند المثالية التى جعلت لها تميزاً فريد فى نوع التوابل

ويرجع الأمر للرطوبة بالجو والأمطار الغزيرة والطقس الحار والجاف الذى يعزز من ظروف نمو التوابل المختلفة بأنواعها

هناك مجموعة كبيرة من التوابل الهندية المتعارف عليها حول العالم

مثل الكركم والقرفة والفلفل الأسود والقرنفل والكزبرة والفلفل الأحمر

كلها مكونات قد تكون أساسية فى الأطباق الهندية، بل ولم تغير من طعم الطعام الهندى

فالهند تعشق إضافة لمسات للتوابل خاصة، على سبيل المثال، توابل مومباى

وهى توابل ليست ثقيلة للغاية ولا يزال الناس يضيفونها بدقة لتعزيز النكهة داخل الأطباق وكذلك الغراما ماسالا

أيضاً بودرة الكارى والتوابل المطحونة بأنواعها ومساحيق أخرى ممزوجة مع بعض أنواع التوابل، تحتل مكانة مهمة فى النكهة والرائحة فى أطباق الهند

ولعل ما يميز التوابل الهندية من حيث المذاق، هو طريقة طحن تلك التوابل، ففى الهند يقوم الناس بطحن التوابل بواسطة العصا الخشبية والهاون

ما تعطى نكهة فريدة للطعام، لأن التوابل المطحونة بشكل يدوى لها طعم أقوى مقارنة بالتوابل التى تم طحنها بالآلات المطحونة

بالتأكيد لا تقتصر التوابل على الهنود فقط، ولكنها مشهورة عالمياً وإكتسبت تلك الشهرة من الهند ومصر أولاً

ومع الوقت بدأ الغربيون فى إضافة تلك التوابل إلى أطباقهم وأصبح الناس يستخدمونها لأغراض طبية أيضاً، ما حفز الصناعة الزراعية والدوائية على حد سواء