تسجيل 4 وفيات و140 إصابة جديدة بفيروس كوورنا في المملكة

البلاد : غدير الطيار

أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) ، عن تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المصابة في المملكة إلى 2179 حالات وتسجيل أربع وفيات ليصل إجمالي الوفيات إلى 29.

وأوضح متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي للإيجاز اليومي لمستجدات فيروس كورونا ، أن حالتين من هذه الإصابات ارتبطت بقادمين من الخارج، فيما ارتبطت بقية الحالات بالمخالطة لحالات سابقة.

وأشار إلى أن الوفيات الأربعة كانت لمواطنة في المدينة المنورة، وثلاثة مقيمين في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة ومحافظة جدة.

وأضاف أن إجمالي حالات التعافي من الفيروس ارتفعت إلى 420 حالة ، بعد تسجيل 69 حالة شفاء جديدة لمصابين بالمرض.

هذا وقد توزعت هذه الإصابات الجديدة بين الرياض 66 حالة، وجدة 21 حالة، والأحساء 15 حالة، ومكة 9 حالات، وفي كل من تبوك والقطيف 5 حالات، وفي الطائف 4 حالات، وحالتين في كل من المدينة والخبر والظهران والدمام، بينما سجلت كل من أبها وخميس مشيط والجبيل وبريدة وجازان والمجمعة والدرعية حالة واحدة.