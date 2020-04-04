أمصال غريبة لكورونا حول العالم.. كيف يعمل دواء لقمل الرأس على قتل الفيروس؟

أمصال ولقاحات عدة للعلاج من كورونا تحدثت عنها منصات الإعلام حول العالم، لكن هذا الداء بالذات كان غريبا.

وبحسب روسيا اليوم، أظهرت دراسة أجرتها جامعة “موناش” في أستراليا، قدرة دواء مضاد للطفيليات، يستخدم ضد قمل الرأس، على ذلك.

الدواء الغريب قادر على قتل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المختبر خلال 48 ساعة.

وأوضحت الدراسة، أن جرعة واحدة من عقار “إيفرمكتين”، يمكنها أن توقف من نمو الفيروس في الخلايا، وفقًا لصيحفة “ديلي ميل” البريطانية.

كيف يعمل الدواء

وشرحت الدكتور كايلي واجستاف، من معهد الطب الحيوي في جامعة موناش، كيف يعمل الدواء.

وقالت “وجدنا أنه حتى جرعة واحدة يمكنها بشكل أساسي إزالة جميع المواد الوراثية للفيروس بشكل فعال خلال 48 ساعة وأنه حتى في 24 ساعة كان هناك انخفاض كبير حقًا في ذلك”.

ومازال من غير المعروف كيف يوقف الدواء من نمو الفيروس بعكس غيره من أمصال .

من المرجح أن الدواء يوقف الفيروس عن طريق تثبيط قدرة الخلايا المضيفة على التخلص منه.

وبعد اختبار قدرة الدواء على قتل الفيروس، فإن الخطوة التالية هي تحديد الجرعة البشرية المناسبة، للتأكد من أن التجربة التي أقيمت في المختبر يمكنها أن تكون آمنة بالنسبة للبشر.