23 مليار دولار خسائر شركات الطيران بالمنطقة

مونتريال – وكالات

قال نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” للشرق الأوسط وإفريقيا محمد البكري إن شركات الطيران في الشرق الأوسط وإفريقيا خسرت 23 مليار دولار بسبب جائحة فيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه من الصعب أن تنجو أية شركة طيران دون مساعدة حكومية.

وتوقع البكري أن يكون لجائحة كورونا أثر مستمر على القطاع حيال إجراءات الفحص الصحي للركاب في شركات الطيران، لافتا إلى أن تفاصيل الدعم الحكومي المقدم لشركات الطيران في الشرق الأوسط وإفريقيا غير واضحة.

وفي مارس الماضي قال الاتحاد إن خسائر قطاع الطيران العالمي قد تتراوح بين 63 مليار دولار و113 مليار دولار خلال العام الجاري، موضحا أن إعادة تقييم تحليلاته بشأن التأثيرات المالية لفيروس كورونا تشير إلى أن خسائر قطاع الطيران قد تبلغ نحو 63 مليار دولار في حال ما إذا جرت السيطرة على المرض، لكنه يرى أنه في حالة انتشار المرض على نطاق أوسع فإن الخسائر قد تصل إلى 113 مليار دولار.