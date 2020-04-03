لماذا يبكي البروفيسور؟ .. طرح الموسم الرابع من لاكاسا دي بابيل

انتظر عدد كبير من الجمهور طرح الموسم الرابع من المسلسل العالمي لاكاسا دي بابيل، وهو ما تحقق قبل ساعات على نتفليكس .

الموسم الرابع من لاكاسا عبارة عن 8 حلقات كل حلقة بعنوان مختلف، والحلقة الأولى بعنوان “Game over” وظهر بها البروفيسور وهو يبكي.

ويشهد الجزء الرابع عودة الفريق وكيفية إخراجه من بنك إسبانيا على قيد الحياة.

وذلك بعدما تعقدت الأمور كثثيرا في الموسم الثالث، واعتقاد البروفيسور أن الشرطة الإسبانية أعدمت لشبونة، وفقا لصحيفة “إكسبرس” البريطانية.

وانتهت أحداث الموسم الثالث من المسلسل، باعتقاد البروفيسور مقتل صديقته لشبونة على يد الشرطة، و إطلاق النار على نيروبي عندما كانت تقف عند النافذة في بنك إسبانيا، مع احتمالية تعرض “ريو” للخطر.