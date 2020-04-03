الفن

لماذا يبكي البروفيسور؟ .. طرح الموسم الرابع من لاكاسا دي بابيل

ahmed saeedaccess_time10 / شعبان / 1441 هـ       3 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

انتظر عدد كبير من الجمهور طرح الموسم الرابع من المسلسل العالمي لاكاسا دي بابيل، وهو ما تحقق قبل ساعات على نتفليكس .

الموسم الرابع من لاكاسا عبارة عن 8 حلقات كل حلقة بعنوان مختلف، والحلقة الأولى بعنوان “Game over” وظهر بها البروفيسور وهو يبكي.

 

Netflix MENA

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ماراح أتحرك من مكاني إلا إذا فاقت نيروبي 😭

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12:01 PM – Apr 3, 2020
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ويشهد الجزء الرابع عودة الفريق وكيفية إخراجه من بنك إسبانيا على قيد الحياة.

وذلك بعدما تعقدت الأمور كثثيرا في الموسم الثالث، واعتقاد البروفيسور أن الشرطة الإسبانية أعدمت لشبونة، وفقا لصحيفة “إكسبرس” البريطانية.

 

وانتهت أحداث الموسم الثالث من المسلسل، باعتقاد البروفيسور مقتل صديقته لشبونة على يد الشرطة، و إطلاق النار على نيروبي عندما كانت تقف عند النافذة في بنك إسبانيا، مع احتمالية تعرض “ريو” للخطر.

ahmed antar

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