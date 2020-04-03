رسميًا: بايرن ميونيخ يمدد تعاقده مع هانز فليك

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن إبرام عقد دائم مع مدربه المؤقت، هانز فليك، في بيان رسمي اليوم الجمعة.

وجاء في البيان إن إدارة النادي جددت الثقة في المدرب الألماني ومنحته عقدًا حتى صيف 2023.

فليك كان قد تولي الدفة التدريبية لبايرن ميونيخ نوفمبر من العام الماضي خلفًا للمدرب المقال نيكو كوفاتش.

وقاد فليك الفريق البافاري خلال 21 مباراة في مختلف البطولات، مُحققًا 18 انتصارًا وتعادلًا واحدًا وخسارتين.

وقال المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ، كارل هاينز رومينيجيه في المؤتمر الصحفي: “لقد تطور النادي تحت قيادته”.

“أصبح الفريق يلعب كرة قدم جذابة، وانعكس ذلك على النتائج أيضًا، نحن نثق في هانز فليك ونطمح لتحقيق أهدافنا معه بالمستقبل”.