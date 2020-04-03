الرياضة

بايرن ميونيج يجدد الثقة في فليك..

رسميًا: بايرن ميونيخ يمدد تعاقده مع هانز فليك

محمد ابو الوفاaccess_time10 / شعبان / 1441 هـ       3 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن إبرام عقد دائم مع مدربه المؤقت، هانز فليك، في بيان رسمي اليوم الجمعة.

وجاء في البيان إن إدارة النادي جددت الثقة في المدرب الألماني ومنحته عقدًا حتى صيف 2023.

فليك كان قد تولي الدفة التدريبية لبايرن ميونيخ نوفمبر من العام الماضي خلفًا للمدرب المقال نيكو كوفاتش.

وقاد فليك الفريق البافاري خلال 21 مباراة في مختلف البطولات، مُحققًا 18 انتصارًا وتعادلًا واحدًا وخسارتين.

وقال المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ، كارل هاينز رومينيجيه في المؤتمر الصحفي: “لقد تطور النادي تحت قيادته”.

“أصبح الفريق يلعب كرة قدم جذابة، وانعكس ذلك على النتائج أيضًا، نحن نثق في هانز فليك ونطمح لتحقيق أهدافنا معه بالمستقبل”.

محمد ابو الوفا

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