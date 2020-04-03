بالصور.. طريقة عمل كيكة الربيع

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ مع حلول أيام الربيع طريقة عمل كيكة الربيع والتى تتميز بشكل الأرنب والألوان المبهجة التى تدخل السرور على أسرتك

المقادير اللازمة

للكيك

4 حبة بيض

كوب سكر بودرة

ربع كوب زيت

نصف كوب حليب دافئ

نصف كوب سكر أبيض

2 كوب طحين

2 ملعقة كبيرة نشا ذرة

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

ملعقة كبيرة فانيليا

للتزيين

عجينة سكر بلون أبيض ووردى وأسود

جوز هند مبشور

كريمة مخفوقة

سيرب لسقاية الكيك

طريقة العمل

نبدأ فى تحضير الكيك

يفصل الصفار عن البياض

يخفق الصفار مع السكر الأبيض والحليب والزيت والفانيليا حتى تتجانس المكونات

ينخل الطحين مع النشا والبيكينج بودر مرتين

ثم يوضع الطحين لخليط صفار البيض ويقلب جيداً بالمضرب اليدوى حتى يتجانس

يخفق البياض مع السكر البودرة حتى يتضاعف حجمه ونحصل على قوام يشبه المارينج تماماً

ثم يوضع على دفعات على خليط الصفار ونقلب حتى يمتزج خليط بياض البيض مع الصفار

يوضع المزيج فى صينية كيك بها ورق خبز

ثم تخبز الكيكة فى فرن متوسط حتى تمام النضج

تخرج وتترك لتبرد تماماً

نبدأ فى تزيين الكيك

تقسم الكيك 3 طبقات

تسقى أول طبقة من الكيك بالسيرب

ثم تغطى بالكريمة المخفوقة

تكرر العملية حتى إنتهاء الكمية

تغطى الكيكة بالكامل بالكريمة

ثم تغطى بجوز الهند المبشور أو بعجينة السكر الأبيض بحسب الرغبة

نقوم بتشكيل الأرنب كما هو موضح بالصور



ثم تزين الكيك بحسب الرغبة

تترك لتبرد وتقدم باردة

ويمكن تشكيلها بعدة طرق أخرى كما هو موضح بالصور