بالصور.. طريقة عمل بوب كورن الدجاج

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير بوب كورن الدجاج أو تشيكن بوب كورن

وهى من الوجبات المفيدة والتى يمكن حفظها بكميات وتتميز بسرعة عملها وأيضاً تحضيرها

المقادير اللازمة

فيليه دجاج مقطع مكعبات صغيرة الحجم

ملح وفلفل إسود

2 كوب حليب رائب أو يمكن إستبداله بالزبادى أو الروب

2 ملعقة كبيرة بودرة مرقة دجاج

2 حبة بيض

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة بودرة ثوم وبودرة بصل

طحين

بيض مخفوق

زيت غير للقلى

طريقة العمل

يخفق البيض مع الروب أو الحليب الرائب

نقوم بنقع الدجاج فى الحليب الرائب أو الروب مع إضافة قليل من بودرة الثوم والبصل

تترك قطع الدجاج لمدة 6 ساعات أو ليلة كاملة حسب الرغبة

يقلب الطحين مع الملح والفلفل الإسود وبودرة مرقة الدجاج والسكر وبودرة الثوم والبصل

ثوم يوضع الطحين فى كيس ثلاجة

نحضر قطع الدجاج ثم توضع داخل الكيس الذى به الطحين وترج جيداً حتى تتغطى بالكامل بالطحين

تخرج من الكيس

ثم توضع فى الثلاجة 10 دقائق دون أن تغطى



ثم تقلى فى الزيت الساخن حتى تصبح ذهبية اللون

تخرج وتصفى من الزيت وتقدم ساخنة

أو يمكن تجميدها وحفظها فى الثلاجة لمدة 6 أشهر