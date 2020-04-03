الرياضة

هل تلغى منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

الدوري الإنجليزي: فشل في التوصل إلى موعد جديد لاستئناف المسابقة

محمد ابو الوفاaccess_time10 / شعبان / 1441 هـ       3 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
الدوري الإنجليزي

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بيانًا رسميًا اليوم الجمعة قالت من خلاله إن منافسات الدوري المحلي لن تُستكمل خلال شهر مايو القادم.

وكانت السلطات المحلية بالاتفاق مع رابطة الدوري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أعلنوا في وقت سابق عن تأجيل المنافسات حتى نهاية أبريل.

لكن بات من الصعب استكمال الموسم الكروي في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي حصد أرواح ما يقارب 3600 شخص في المملكة المتحدة.

وجاء في البيان: “الأولوية القصوى لدينا هي المساهمة في صحة ورفاهية الأمة والمجتمع، بمن فيهم اللاعبين والمدربين وموظفي الأندية والمشجعين”.

“تم التأكيد على أن الدوري الإنجليزي لن يُستئنف في شهر مايو، سيعود موسم 2019-2020 فقط إلى الاستناف متى كان ذلك ممكنًا وآمنًا”.

من ناحية أخرى ستعمل رابطة الدوري على إيجاد اتفاق مع اللاعبين يسمح باقتطاع 30% من الرواتب السنوية كإجراء لمواجهة الأزمة الحالية.

بينما ستقدم مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني لدعم المؤسسات الصحية في جميع أنحاء البلاد.

محمد ابو الوفا

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