الدوري الإنجليزي: فشل في التوصل إلى موعد جديد لاستئناف المسابقة

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بيانًا رسميًا اليوم الجمعة قالت من خلاله إن منافسات الدوري المحلي لن تُستكمل خلال شهر مايو القادم.

The Premier League’s overriding priority is to aid the health and wellbeing of the nation and our communities. The 2019/20 season will only return when it is safe and appropriate to do so. Full statement: https://t.co/Tv9Leq4GGp#WeAreOneTeam pic.twitter.com/XPLQ7ls422 — Premier League (@premierleague) April 3, 2020

وكانت السلطات المحلية بالاتفاق مع رابطة الدوري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أعلنوا في وقت سابق عن تأجيل المنافسات حتى نهاية أبريل.

لكن بات من الصعب استكمال الموسم الكروي في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي حصد أرواح ما يقارب 3600 شخص في المملكة المتحدة.

وجاء في البيان: “الأولوية القصوى لدينا هي المساهمة في صحة ورفاهية الأمة والمجتمع، بمن فيهم اللاعبين والمدربين وموظفي الأندية والمشجعين”.

“تم التأكيد على أن الدوري الإنجليزي لن يُستئنف في شهر مايو، سيعود موسم 2019-2020 فقط إلى الاستناف متى كان ذلك ممكنًا وآمنًا”.

من ناحية أخرى ستعمل رابطة الدوري على إيجاد اتفاق مع اللاعبين يسمح باقتطاع 30% من الرواتب السنوية كإجراء لمواجهة الأزمة الحالية.

بينما ستقدم مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني لدعم المؤسسات الصحية في جميع أنحاء البلاد.