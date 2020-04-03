إيداع دعم التوظيف لشهر مارس وتوطين الهندسة

الرياض – البلاد

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 8.2 مليون ريال في الحسابات البنكية لـ 983 منشأة في القطاع خاص، تمثل نسبة الدعم المالي لشهر مارس للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات؛ حيث يتحمل البرنامج نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، بعد تسجيلهم في البرنامج.

وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف عن طريق البرنامج إلى 36 شهرًا، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى، و20 % للسنة الثانية، و10 % للسنة الثالثة من الدعم، كما يتم زيادة نسبة للدعم تصل إلى 10 % دعم إضافي، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق غير رئيسية والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وكذلك في حال كان حجم المنشأة 50 عاملا فأقل.

من جهة ثانية كشف فرحان الشمري، أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين إن الهيئة وصلت إلى المراحل النهائية في مباحثاتها مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المتعلقة ببرنامج توطين مهن الهندسة، مشيرا إلى أن توطين مهن الهندسة سيكون قريباً جداً، مشيراً إلى أن عدد المهندسين في المملكة بلغ نحو 65 ألف مهندس ومهندسة، منهم 38 ألفا سجلوا في هيئة المهندسين ، وأصدرت الهيئة مؤخرا تراخيص لعدد من المهندسات السعوديات أغلبها في التصميم الداخلي.

وفي إطار خطط توطين فرص العمل، جاء قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين ، بهدف خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدة الشباب على تحسين مستوى الدخل، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي ، وشددت الوزارة على أنه سيتم تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة.

وسبق أن أصدر الوزير بالشراكة مع وزارة الصحة، قراراً وزارياً يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها وذلك على مرحلتين، حيث تستهدف المرحلة الأولى توطين 20% من العاملين في المهنة وذلك ابتداءً من 01 / 12 / 1441 هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30% ابتداءً من 01 / 12 / 1442 هـ ، كما سبق وأن صدر القرار القاضي بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% ابتداءً من أول المحرم القادم.