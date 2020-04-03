أوبرا وينفري تتبرع بـ10 ملايين دولار لمكافحة كورونا

مقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة أوبرا وينفري فيروس كورونا التي تعصف بالولايات المتحدة الأميركية. تبرعت، بـ10 ملايين دولار، لمساعدة الأميركيين خلال أزمةالتي تعصف بالولايات المتحدة الأميركية.

تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر وقالت وينفري في: “أتبرع بـ10 ملايين دولار لمساعدة الأميركيين الذين يعانون خلال تفشي جائحة كورونا بمختلف الولايات وفي المناطق التي نشأت فيها”.

ويشمل تبرع وينفري، وهي إحدى أثرى نساء الولايات المتحدة وأكثرهن تأثيرا، مشروعا جديدا يساعد في تقديم الطعام للأميركيين الذين تأثروا بانتشار الوباء في بلادهم.

وقبل وينفري، كشفت مبادرة “تشان زوكربيرغ”، عن عزمها المساهمة بمبلغ 25 مليون دولار أميركي في مشروع بيل غيتس الرامي لتطوير علاجات خاصة بفيروس كورونا المستجد.

وتعد مبادرة “تشان زوكربيرغ”، منظمة خيرية أطلقها الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ وزوجته بريسيلا تشان في عام 2015.

وتأتي المبادرة عقب إطلاق مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية مشروع “مُسّرع تداوي كوفيد-19” في وقت سابق من الشهر الجاري، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.

والهدف من المشروع تطوير علاجات لفيروس “كوفيد-19” بأسعار معقولة، ويمكن توزيعها على نطاق واسع.