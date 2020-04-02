2 مليار رسالة نصية توعوية عن كورونا

البلاد : متابعات

بثت الصحة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 2 مليار رسالة نصية توعوية عن فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 موجهة لمختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين وبعدة لغات عددها 24 لغة.

وقد أشتملت هذه الرسائل النصية التوعوية على نصائح وإرشادات للتعامل مع كورونا ومنع إنتشاره ، ومحاربة الشائعات عن كورونا ، وأهمية غسل اليدين بالماء والصابون ، والجلوس في البيت ، وتجنب الزحام ، ووضع مسافة متر ونصف بينك وبين من حولك ، بالإضافة إلى تطبيق موعد للكشف عن أعراض كورونا.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية بفيروس كورونا والتي أطلقتها الصحة تزامناًُ مع تفشي الفيروس وذلك تحت شعار (الوقاية من كورونا) حيث تهدف الحملة إلى توعية كافة أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفايروس كورونا الجديد COVID19 وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تساهم بإذن الله في الوقاية منه والحد من إنتشاره .

وتتضمن الحملة إستخدام عدة وسائل ومنها لوحات الطرق والشاشات الإلكترونية في صالات المطارات وتكثيف النشر التوعوي عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية وإعلانات منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة كالموقع الإلكترونية لوزارة الصحة ومنصاتها في الإعلام الإجتماعي (حساب الوزارة، وحساب الصحة 937، وحساب عش بصحة المتخصص بالتوعية).

وطالبت الصحة الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم للحد من إنتشاره.

ودعت كافة المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على إستفساراتهم وتقديم الإستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة ،، مؤكدة على أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام ، ونصحت الجميع بضرورة الإلتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله.