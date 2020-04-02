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بالصور.. طريقة عمل ترايفل الشوكولاتة

نيفين عباسaccess_time9 / شعبان / 1441 هـ       2 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

مما لا شك فيه أن الشوكولاتة من الحلوى المفضلة للجميع خاصة حين تمزج مع الكريمة الغنية وكريمة البندق وكيك الشوكولاتة بالقهوة

تابعى السطور التالية للتعرف على أفضل طريقة لعمل ترايفل الشوكولاتة

 

المقادير اللازمة

قالب من كيك الشوكولاتة ويمكن إستبدالها ببسكويت الشوكولاتة
2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان
كوب ماء مغلى
كريمة شوكولاتة بالبندق
شوكلت شيبس
كريمة خفق

طريقة العمل

نقوم بتفتيت الكيك بواسطة اليد، أو طحن البسكويت ناعم
تذوب القهوة فى الماء المغلى
نحضر طبق الترايفل
نضع به طبقة من الكيك المفتت أو البسكويت
ثم تسقى بخليط القهوة جيداً
ثم تغطى الكيك أو البسكويت بطبقة من كريمة الشوكولاتة بالبندق
ثم طبقة من كريمة الخفق
ثم طبقة أخرى من الكيك
تكرر العملية حتى إنتهاء الكمية
ثم يغطى وجه الترايفل بالشوكلت شيبس
يوضع الطبق فى الثلاجة حتى يبرد
ثم يقدم بارد

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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