الإقتصاد

المملكة تدعو (أوبك+) ودول أخرى إلى اجتماع عاجل

صحيفة البلادaccess_time9 / شعبان / 1441 هـ       2 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

دعت المملكة إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يُعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

وتأتي هذه الدعوة في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديراً لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغيره في الولايات المتحدة.

وأشارت المملكة إلى ما بذلته خلال الفترة الماضية من جهود للوصول إلى اتفاق في مجموعة (أوبك +) لإعادة التوازن في سوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة، من دول (أوبك +) إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع.

صحيفة البلاد

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