الكهرباء تطلق “برق بلس” للطلبات الصناعية

الرياض – البلاد

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء خدمة إيصال الخدمة الكهربائية “برق بلس” لاستقبال طلبات للقطاعات الصناعية، من خلال منصة “مدن”، التابعة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الشركة.وتُعد خدمة “برق” من الإنجازات المهمة التي سجلتها الشركة، فهي تختصر عدداً من الإجراءات؛ تضمن إيصال الخدمة الكهربائية إلى كل مشترك جديد،

سكني أو تجاري أو صناعي إلكترونياً ودون الحاجة لمراجعة فروعها ومكاتبها. وتسهم هذه الخدمة، في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، ورفع تنافسيتها بين دول العالم، حيث أسهم النجاح الذي حققته هذه الخدمة حتى الآن، في حصول المملكة على مرتبة متقدمة ضمن مؤشر الحصول على الكهرباء، الذي يندرج في المؤشر العالمي للتنافسية الصادر من مجموعة البنك الدولي.