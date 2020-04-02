الضمان الصحي: وثيقة التأمين تغطي خدمات الطب الاتصالي لمدة 90 يومًا

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك: “إنّ وثيقة التأمين الصحي باتت تغطي خدمة الطب الاتصالي لمدة 90 يوم ابتداء من تاريخ صدور التعميم وفقاً للمعايير التي نصّ عليها، وهي أن يكون مقدم الخدمة مرخصاً له من وزارة الصحة لممارسة نشاط الطب الاتصالي أو أن يرتبط بعقد مع أحد مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي المعتمدة من المجلس، كما يحق للمؤمّن له الاستفادة من خدمة الطب الاتصالي لمرةٍ واحدةٍ في الشهر الواحد لتلقي الاستشارة الطبية، ومرة واحدة للمراجعة في حدود وثيقة الضمان الصحي الموحدة، مبيناً أن من بين المعايير التي وضعها المجلس: أن يكون الملف الطبي للمؤمن له إلكترونياً، وأن تكون الوصفة الطبية كذلك بشكل إلكتروني مع مراعاة إمكانية تقديم التقرير الطبي وتقديم الإجازة المرضية بشكل إلكتروني، والتزام مقدم الخدمة بأن لا يتجاوز سعر الاستشارة الطبية لخدمة الطب الاتصالي سعر الخدمة للزيارة الفعلية المبني على التعاقد مع شركة التأمين، وأكّد المعارك أنّه يتعيّن على شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية استخدام قنوات التواصل الرسمية لديها لتوعية عملائها بهذه الإجراءات، مشيراً إلى أن مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين لدى المجلس بات بإمكانهم الآن الحصول على ترخيص نشاط الطب الاتصالي من خلال من منصة الخدمات الصحية (صحة) على الرابط: https://www.seha.sa/Home/HLS