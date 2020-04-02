الجيش اليمني يحرر المزيد من الأراضي بصعدة

صعدة – البلاد

حررت قوات الجيش اليمني، بدعم وإسناد مدفعية تحالف دعم الشرعية، مناطق جديدة في محور علب مديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية، أقصى شمال البلاد.

وأكد قائد محور علب اللواء ياسر مجلي، أن قوات الجيش الوطني بمحور علب نفذت عملية هجوم واسعة على مواقع لميليشيات الحوثي في مديرية باقم، وتمت السيطرة على بعض المواقع في منطقة “الجروف” المطلة على الخط الدولي وتثبيت كافة مواقع “تبة نايف”.

ولفت إلى أن “الجيش الوطني استطاع تدمير العتاد العسكري الذي كانت تستخدمه الميليشيات في عملياتها العسكرية ضد مواقع الجيش الوطني في آل زماح”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مشيرا إلى أن الجيش الوطني أسر بعض العناصر الحوثية وقتل وجرح العديد منهم، لافتا إلى أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات الميليشيات القادمة من مركز مديرية باقم ودمرت عددا من الآليات العسكرية.

فيما أوضح قائد لواء (حرب 1 ) العميد محمد الغنيمي، أن وحدات من الجيش الوطني سيطرت على تبة السفينة في منطقة “عار” بمديرية الصفراء، بعد عملية التفاف على مواقع تمركز الميليشيا الانقلابية.

ونوه إلى تدمير مواقع القناصة التي كانت تتمركز في تبة المسطرة بعد عملية كمين محكمة قام بها أبطال اللواء في وادي عار، أسفرت عن مصرع عدد من قناصة ميليشيات الحوثي وسبعة آخرين كانوا متواجدين في المواقع لحظة هجوم الجيش الوطني، فيما لاذ البقية بالفرار وتدمير عربات وعيارات ثقيلة.