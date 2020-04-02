الاختبارات في موعدها والخيارات مفتوحة

الرياض ـ البلاد

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لم يتركا أبناءهم الطلاب بلا تعليم ولو ليوم واحد، إنما انتقل التعليم من المدارس إلى التعليم عن بُعد خلال 10 ساعات.

وقال آل الشيخ إن الاختبارات ستتم حتى الآن وفق التقويم الدراسي المعتمد،لافتا إلى أن الوزارة لديها خيارات أخرى للتعامل مع مستجدات الأزمة، وستعلن عنها في حينها، مشدداً على طلاب الجامعات مواصلة رحلتهم التعليمية مشيراً إلى آليات وطرق لعملية التقويم.

وأضاف أن الجامعات تواصل تعليمها منذ اليوم التالي لتعليق الدراسة، وأن أكثر من مليون و200 ألف مستخدم حضروا 107 آلاف ساعة تعليمية في أكثر من 7600 فصل افتراضي .

وكانت المتحدثة باسم الوزارة ابتسام الشهري، قد أوضحت أن الاختبارات ستكون في العاشر من شهر رمضان القادم، مؤكدة الجاهزية لتنفيذ أي خطط، أخرى بديلة وسيتم العمل وفق ما يستجد من أحداث وظروف، بعدة خيارات جاهزة للتطبيق.