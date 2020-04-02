الإمارات تعلن شفاء 35 حالة وتسجيل 210 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جرى التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.