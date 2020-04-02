الإمارات تعلن شفاء 35 حالة وتسجيل 210 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جرى التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.
وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم: إنها رصدت 210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي شخصت 1024 حالة . وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة .
وأكدت الوزارة شفاء 35 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 96 حالة .