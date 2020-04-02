الإجهاد خلال العمل .. انتكاسة تصيبك بهذا المرض الخطير!

الإجهاد في العمل له أضرار نفسية وعصبية لكن يبدو أن له أضرار جسمانية صحية كذلك.

ووفق تقرير لروسيا اليوم، فإن البالغين الذين يعملون لساعات طويلة، هم الأكثر عرضة للإصابة بقصور وظائف الغدة الدرقية.

وبحسب الباحثين يمكن أن يتسبب في الشعور بالتعب والاكتئاب والشعور بالبرودة، فضلًا عن زيادة الوزن.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة “جمعية الغدد الصماء”، خطرًا أكبر لحدوث قصور الغدة الدرقية مع ساعات العمل الطويلة.

وذلك بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعمال أو الجنس.

النساء أكثر

على الرغم من أن اضطراب الغدة الدرقية الشائع يصيب النساء أكثر من الرجال.

وقال “يونج كي لي”، الباحث في المركز الوطني للسرطان في كوريا الجنوبية إن الإفراط في العمل مشكلة سائدة تهدد صحة وسلامة العاملين.

وعلى حد علمنا، فإن هذه الدراسة هي الأولى التي تُظهر أن ساعات العمل الطويلة مرتبطة بقصور الغدة الدرقية.

وبالنسبة للنتائج، أجرى فريق البحث الدراسة على 2160 من العاملين البالغين بدوام كامل الذين شاركوا في المسح الكوري الوطني للصحة وفحص التغذية خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2015، وحدد الباحثون قصور الغدة الدرقية من سجلات دم الغدة الدرقية للمشاركين.