ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 299 حالة

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 299 إصابة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، على النحو التالي، 20 حالة لمخالطين مصابين ، وحالة كانت بالحجر الصحي للقادمين من الخارج وتبين بعد خروجه بثلاثة أيام إصابته بالفيروس، مبينا شفاء 9 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 45 حالة.

من جهته، أرجع وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة ، ارتفاع عدد الإصابات إلى الإهمال وانعدام المسؤولية من قبل المواطنيين الأردنيين وعدم التقيد بالإجراءات والتعليمات الحكومية الخاصة في مكافحة الفيروس.

ودعا إلى الالتزام بالتعليمات من أجل حصر الوباء ومكافحته، مجددا التأكيد على أن الأيام القادمة حاسمة في تحديد مسار الوباء والقدرة على حصره والقضاء عليه.